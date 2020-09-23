Президент России Владимир Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге. По его словам, «замечательная» и «своевременная» идея «скоро превратится просто в беду».
Путин потребовал завершить реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге
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Фото: Википедия
Владимир Путин
О реконструкции консерватории Римского-Корсакова. Цитата по ТАСС:
Не могу не сказать и обращаю на это внимание представителей города Санкт-Петербурга — на реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории. Замечательная идея, реконструировать, и своевременная, скоро она превратится просто в беду.
Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно только работают. Но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю —заняться этим вопросом и довести его в конце концов до конца.
Здание консерватории Римского-Корсакова на Театральной площади, напротив Мариинского театра, находится на реставрации с 2012 года. Подрядчик должен был провести ремонт всех шести этажей и подвала, лестницы здания, междуэтажных перекрытий, заменить кровлю, завершить реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнить архитектурно-художественную подсветку и провести другие работы.
Работы предполагалось завершить в 2019 году, однако в обозначенный срок объект так и не сдали. В декабре художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назвал нынешнее состояние Театральной площади «угрожающе плачевным». Однако, как отмечал глава КГИОП Сергей Макаров, Смольный повлиять на ход реставрации не может — здание находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры.
В марте 2020 года министр культуры России Ольга Любимова лично ознакомилась с ходом работ, также на объект прибыл заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Он сравнил затянувшуюся реставрацию консерватории с вандализмом. Новый конкурс на проведение работ Минкульт объявил только этой весной.
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