Путин потребовал завершить реконструкцию консерватории Римского-Корсакова в Петербурге

О реконструкции консерватории Римского-Корсакова. Цитата по ТАСС:

Не могу не сказать и обращаю на это внимание представителей города Санкт-Петербурга — на реконструкцию и ремонт Петербургской консерватории. Замечательная идея, реконструировать, и своевременная, скоро она превратится просто в беду.

Я уже обращал на это внимание действующих сегодня руководителей. Они, правда, прямой ответственности за этот долгострой не несут, они недавно только работают. Но я прошу и вас, уважаемые коллеги, и еще раз правительству напоминаю —заняться этим вопросом и довести его в конце концов до конца.