Петербуржец Виктор Федотов открывает выставку дореволюционной мебели, отреставрированной им вручную

«Совсем недавно мне довелось побывать в удивительной старинной квартире. Там светло, уютно, на потолке и стенах лепнина, в зале колонны. Я понял, что именно такое место станет идеальной локацией для моей выставки дореволюционной венской мебели. О чем будет выставка? Ответ прост: о самой красивой массовой мебели, которой был обставлен почти каждый уголок Петербурга. Ну и Европы», — рассказал Федотов.

Выставка будет проходить весь сентябрь в арт-пространстве St. Aleksandria на 6-й Советской улице, 4 — в бывшем доходном доме Смурова. Посещение организовано в формате экскурсионных сеансов, длительность которых — около часа каждый. Вести сеансы будет сам Федотов и его второй гид. Открытие выставки запланировано на 4 сентября, в день планируется проводить по 2-3 сеанса «в зависимости от количества желающих». Записаться на выставку можно, написав в личные сообщения.