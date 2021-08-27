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Петербуржец Виктор Федотов открывает выставку дореволюционной мебели, отреставрированной им вручную

Студент Академии художеств имени Репина Виктор Федотов открывает выставку предметов интерьера, отреставрированных им вручную. Увидеть «самую красивую массовую мебель, которой был оставлен почти каждый уголок Петербурге, ну и Европы», можно будет в старинном особняке — бывшем доходном доме Смурова.

«Совсем недавно мне довелось побывать в удивительной старинной квартире. Там светло, уютно, на потолке и стенах лепнина, в зале колонны. Я понял, что именно такое место станет идеальной локацией для моей выставки дореволюционной венской мебели. О чем будет выставка? Ответ прост: о самой красивой массовой мебели, которой был обставлен почти каждый уголок Петербурга. Ну и Европы», — рассказал Федотов.

Выставка будет проходить весь сентябрь в арт-пространстве St. Aleksandria на 6-й Советской улице, 4 — в бывшем доходном доме Смурова. Посещение организовано в формате экскурсионных сеансов, длительность которых — около часа каждый. Вести сеансы будет сам Федотов и его второй гид. Открытие выставки запланировано на 4 сентября, в день планируется проводить по 2-3 сеанса «в зависимости от количества желающих». Записаться на выставку можно, написав в личные сообщения.

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