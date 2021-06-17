Старинная мебель в Петербурге: кто и зачем ее реставрирует, где ее найти и как не купить подделку

Как появился проект по ремонту старинной мебели?

Мне 22 года, учусь в Академии художеств им. Репина на заочном отделении на искусствоведа. Последние шесть лет вожу экскурсии по старинным домам Петербурга и полтора года занимаюсь ремонтом исторической мебели.

Три года назад я участвовал в одном квартирном проекте, где задействовал старинные стулья в качестве интерьерной детали. С человеком, который вел этот проект, возникли разногласия. Он не хотел возвращать деньги, поэтому предложил мне забрать пять венских стульев. Я сфотографировал их у себя в коммунальной квартире, выложил на «Авито», но предметы никто не брал. Тогда обратился к знакомому мастеру, который подсказал, как починить мебель. Тут я и подумал: «Почему бы не заняться ремонтом старинных предметов интерьера? Хороший и интересный стартап».

В чем превосходство венской мебели?

Венская мебель породила мировой мебельный дизайн. Немецкий мастер Михаэль Тонет во второй половине XIX века начал применять технологию гнутья буковой древесины с помощью пара — под его действием материал принимал необходимую форму, а после затвердевания производилась отделка. Сборку предметов осуществляли уже в магазине. Благодаря этому способу мебель стала доступнее. Технологию перехватили и популяризировали другие производства, в частности «Яков и Йозеф Кон».

Продукция Тонета не ограничивалась двумя-тремя изделиями. Существовали целые каталоги, которые включали в себя 100-200 предметов, отличных друг от друга. Эта мебель проверена временем — через сто лет стулья можно отремонтировать и использовать в быту. Она хорошо смотрится в любом интерьере, кроме хай-тека.

Где найти старинные предметы интерьера и на что обращать внимание во время покупки?

Петербург — это кладезь антиквариата, хотя и не в таком масштабе, как Европа. Найти предметы можно на интернет-аукционе «Мешок», сайте «Авито», Удельном рынке, в антикварных магазинах.

При покупке стоит обращать внимание на каркас, стоимость и комплектацию — все элементы должны быть в наличии, пусть даже и не в лучшем состоянии. Главное, чтобы было, с чем работать. Если у венского стула отсутствует дуга или ножка, это проблема, ведь придется изготавливать новую деталь или искать донора.