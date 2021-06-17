Старинная мебель в Петербурге: кто и зачем ее реставрирует, где ее найти и как не купить подделку

Студент Академии художеств имени Репина полтора года занимается ремонтом исторических предметов интерьера и рассказывает об этом в блоге. Недавно у него прошла выставка в расселенной коммунальной квартире на Петроградке, где можно было посмотреть редкие экземпляры мебели из личной коллекции. Виктор Федотов рассказал «Собака.ru», как найти старинные предметы интерьера, в чем превосходство венской мебели и как не купить подделку.
Как появился проект по ремонту старинной мебели?
Мне 22 года, учусь в Академии художеств им. Репина на заочном отделении на искусствоведа. Последние шесть лет вожу экскурсии по старинным домам Петербурга и полтора года занимаюсь ремонтом исторической мебели.
Три года назад я участвовал в одном квартирном проекте, где задействовал старинные стулья в качестве интерьерной детали. С человеком, который вел этот проект, возникли разногласия. Он не хотел возвращать деньги, поэтому предложил мне забрать пять венских стульев. Я сфотографировал их у себя в коммунальной квартире, выложил на «Авито», но предметы никто не брал. Тогда обратился к знакомому мастеру, который подсказал, как починить мебель. Тут я и подумал: «Почему бы не заняться ремонтом старинных предметов интерьера? Хороший и интересный стартап».
В чем превосходство венской мебели?
Венская мебель породила мировой мебельный дизайн. Немецкий мастер Михаэль Тонет во второй половине XIX века начал применять технологию гнутья буковой древесины с помощью пара — под его действием материал принимал необходимую форму, а после затвердевания производилась отделка. Сборку предметов осуществляли уже в магазине. Благодаря этому способу мебель стала доступнее. Технологию перехватили и популяризировали другие производства, в частности «Яков и Йозеф Кон».
Продукция Тонета не ограничивалась двумя-тремя изделиями. Существовали целые каталоги, которые включали в себя 100-200 предметов, отличных друг от друга. Эта мебель проверена временем — через сто лет стулья можно отремонтировать и использовать в быту. Она хорошо смотрится в любом интерьере, кроме хай-тека.
Где найти старинные предметы интерьера и на что обращать внимание во время покупки?
Петербург — это кладезь антиквариата, хотя и не в таком масштабе, как Европа. Найти предметы можно на интернет-аукционе «Мешок», сайте «Авито», Удельном рынке, в антикварных магазинах.
При покупке стоит обращать внимание на каркас, стоимость и комплектацию — все элементы должны быть в наличии, пусть даже и не в лучшем состоянии. Главное, чтобы было, с чем работать. Если у венского стула отсутствует дуга или ножка, это проблема, ведь придется изготавливать новую деталь или искать донора.
Как не купить подделку?
В 95 % случаев вы будете натыкаться на оригинальные предметы, так как подделывать мебель невыгодно. Точно не стоит беспокоиться, если приобретаете предметы дешевле 500 тысяч рублей. Единственное, с чем вы можете столкнуться — новодел. Часто вижу на «Авито» стулья, которым только три-четыре года, но у них уже есть повреждения, нехарактерные для дореволюционной мебели, в частности, поломанные дуги.
В Германии работает сейчас фабрика Тонета, которая производит стулья похожие на те, что выпускались при императоре. Но эти изделия не продаются у нас на рынках, поскольку их стоимость 200-300 евро (17-27 тысяч рублей). А цена венского стула на барахолке — 5-7 тысяч рублей. Так что старинные стулья дешевле европейского новодела.
Как проходит исторический ремонт венских стульев?
Процесс такой: сначала стул полностью разбираем, снимаем старое покрытие с помощью цикли, затем шлифуем до гладкого состояния и склеиваем полиуретановым клеем или ПВА. Затем тонируем и покрываем финишным маслом с воском. Если есть обивка, дополнительно перетягиваем — собираем эдакий «пирог» из пружин, поролона, черновой и чистовой ткани и перетягиваем кожей. Обычно на ремонт одного стула уходит два-три дня.
В домашних условиях можно без проблем выполнить три этапа исторического ремонта — отциклевать (избавиться от старого покрытия), отшлифовать и покрасить. Лак и морилку можно купить в «Леруа Мерлен», а итальянскую патину — в магазине МВК на Обводном канале. Масло беру итальянского производителя Borma в «Краски на дом».
Какие предметы есть в вашей коллекции?
Коллекция состоит более чем из 40 предметов старинной мебели. Недавно появился интересный венский стул, на который в советские годы кто-то поставил заводской стильный красный шильдик (табличку — прим. ред.) — «Красный треугольник 1923 год». Его приобрел в антикварном магазине на Техноложке.
Еще один ценный экземпляр — кожаное кресло, которое предположительно принадлежало директору дореволюционного Петербургского газового завода на Обводном канале. Изделие выполнено в американском стиле с использованием сложной техники каретной стяжки.
Недавно вы устроили первую выставку венской мебели в Петербурге за последние 14 лет (последний раз венскую мебель можно было увидеть на экспозиции в особняке Румянцева в 2007 году). Как она прошла?
Я делал выставку в расселенной коммунальной квартире на Петроградской. Концепция заключалась в том, чтобы показать этапы развития венской мебели и ее виды. Посмотреть экспозицию пришло примерно 120 человек, при том, что ее никто не рекламировал. Помещение мне любезно предоставил директор одной компании из сферы недвижимости.
Провести еще одно мероприятие — это вопрос денег. Хотелось бы организовать выставку в красивом историческом месте, но без спонсорской поддержки процесс идет медленно. Надеюсь, что однажды моя коллекция перерастет в настоящий музей венской мебели.
Текст: Мария Агафонова
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