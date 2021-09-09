Холод не пройдет! В Петербурге резко вырос спрос на обогреватели

Ретейлеры наблюдают многократный рост продаж. За осень спрос на обогревательные приборы может вырасти на 15–20% по сравнению с прошлым годом, пишет «МК в Петербурге» со слов руководителя группы закупок крупной бытовой техники «Ситилинк» Олега Щептева.

В Wildberries количество заказов обогревателей за первую неделю сентября выросло в Петербурге в четыре раза по сравнению с прошлым годом, когда начало осени выдалось более теплым. Больше всего покупателей интересовали конвекторы (+435% рост числа заказов год к году), тепловентиляторы (+345%), радиаторы (+367%) и даже ковры с подогревом (+167% год к году), как самые доступные устройства.

За ними следуют масляные радиаторы и инфракрасные обогреватели. Несмотря на то, что спрос вырос в разы, дефицита пока не наблюдается, отмечают ретейлеры. Скачок продаж носит сезонный характер, поэтому производители и продавцы заранее подготовились.

Вам холодно? Нам тоже! И не только нам. Петербуржцы замерзли в своих домах и призвали Беглова начать отопительный сезон. Они обратились к нему напрямую — в комментарии под постами губернатора во ВКонтакте.

Власти Петербурга непреклонно стоят на своем: отопление в городе включат, когда в течение пяти дней столбики термометров опускаются ниже +8 градусов. Мы это уже выучили, но знать, когда в домах станет теплее, все-таки хотим — и тут на помощь приходит прогноз главного синоптика Петербурга.