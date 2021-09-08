Статистика: оборот розничной торговли в Петербурге за полгода превысил допандемийный уровень

В основном оборот увеличивается благодаря росту продаж непродовольственных товаров. За первое полугодие 2021 года этот показатель вырос на 30,6%, до 568,3 млрд рублей. Это связано с ростом розничных цен, увеличением продаж через онлайн–канал, увеличением реальных располагаемых доходов в январе–июле 2021 года.

По данным Петростата, Продажи продовольствия выросли лишь на 0,8%. Оборот розничной торговли продуктами вместе с напитками и табачными изделиями за первое полугодие 2021 года составил 297,4 млрд рублей. В выражении цены розничная торговля полностью восстановилась от последствий коронавируса. В январе–июле 2020 года оборот снизился на 7,7%.

Россияне чаще отдают предпочтение органическим продуктам питания, нежели обычным. Продажи за год выросли на 13% в денежном выражении.

Петербургскому производителю фермерских продуктов «Лосево» грозит банкротство. За год компания получила 22 арбитражных иска на общую сумму 167 миллионов рублей.