Георгий Князев

Историк, архивист, директор Архива АН СССР в Ленинграде

(1887—1969)

Когда я возвращался со службы, на набережной Невы чувствовалось неровное пульсирование жизни города. Николаевский (прим. ред. — Благовещенский) мост был разведен. Движение происходило только через один Дворцовый мост. Вскоре между поднятыми разводными частями красавца-моста показался корабль — канонерская лодка с двумя дальнобойными орудиями. Река была оживлена. Военные судоходные катера волновали свинцовые сентябрьские невские воды. По набережной прошел отряд матросов в походной форме и шлемами на походных сумках. В автобусах ехали куда-то вооруженные и невооруженные рабочие.

Так вдруг наполнилась жизнью моя пустынная дорога вдоль грядки с цветами и кустиками. Кстати, на днях их подстригли. Кто-то блюдет их даже в эти жуткие дни! Это меня как-то подкрепило, подбодрило. На Съездовской линии у ворот казарм толпится народ. Ждут свидания с ранеными, размещенными там. Некоторые заглядывают в окна, откуда высовываются красноармейцы и матросы с забинтованными головами или руками.

В 7 часов 30 минут вечера, когда я отдыхал, вдруг затрясся весь наш дом. Раздавалась стрельба из зениток и пулеметов. Первое мгновение было жуткое. Но сразу же взял себя в руки, поборов первое стремление уйти, убежать от опасности. На дворе толпился народ у бомбоубежища.

10 часов 30 минут. Опять тревога. Вышел на лестницу. Прожектора обыскивают небо. Стреляют зенитки. Возвратился к себе в кабинет и сижу в пальто, в фуражке и калошах под колпаком своей зеленой лампы и пишу... До тревоги успел позвонить на службу. Там все дежурные наготове. Мы с [супругой] поужинали. Собрали свои узелки с вещами, деньги. [Супруга] ушла в свой санпост.

12 часов 30 минут. Тревога продолжается. С судов на Неве иногда раздаются выстрелы. Соседи еще не вернулись, сидят внизу на ступеньках лестницы. Сегодня весь Ленинград, по-видимому, не будет спать. Итак, на семьдесят девятый день войны началась бомбежка Ленинграда. Впереди, пожалуй, предстоит много еще таких тревожных ночей.