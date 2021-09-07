Лев Лурье об акции памяти жертв блокады: «Мы называем имена тех, кто погребен в братских могилах или покоится на дне Ладоги»

Вы автор и другого, совершенно иного по смыслу мероприятия — «Дня Д», посвященного писателю Сергею Довлатову, когда в Петербурге проходят экскурсии, лекции о нем. Чем Довлатов всех так цепляет и в чем миссия «Дня Д»?

Довлатов — прекрасная и реальная, теперь уже фольклорная фигура. Он не старается ничему научить, он не видит в читателе паству. Он один из нас, но при этом он лучше нас, потому что тоньше и метче формулирует и подмечает пошлое и смешное. С ним легко. Довлатов — не портрет на стене, который смотрит на тебя и говорит: «Коля, почему ты опять напился?!» Он одна из наших ипостасей, потому его и любят. А что до миссии — в русской литературе есть «Доска почета». Пушкин, Толстой, Тургенев, а позже — Фадеев, Николай Островский. Это боги, в их честь называют улицы. Но со временем стало очевидно, что русскую литературу первой половины ХХ века в куда большей степени, чем тот же Фадеев, формируют Платонов, Булгаков, Бабель. И здесь есть проекция на Петербург. Мы (то есть петербургская культурная общественность) хотим сформировать список таких вот новых классиков и для нашего города. Довлатов, равно как и Бродский, в нем уже, к счастью, закрепились, а мы их роль и влияние как можем усиливаем. Но есть еще Даниил Хармс, Лидия Чуковская, Алексей Пантелеев. Если говорить о более поздних годах — Олег Григорьев, Виктор Соснора, Виктор Голявкин. Мы должны сделать их магистральной линией петербургской культуры. Так что Довлатов — это только начало.

А могут ли они стать частью петербургской культуры стихийно?

Естественно, если бы того же Довлатова не любили, наши усилия не имели бы успеха. Но памятник из народной любви не сваяешь. А ждать, пока высокое начальство просветится, глупо. Вот и просвещаем сами.

Есть что-то, о чем петербуржцам надо помнить всегда?

Об августе 1991 года. Новый Петербург куда многообразнее, комфортнее, чем советский Ленинград, и он дает куда больше возможностей. Нельзя проходить эту точку перелома в обратном направлении, но есть те, кто этого хочет. Зря. Не получится.