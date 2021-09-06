По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 6 сентября, на погоду в Петербурге окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Облаков в небе станет больше, местами пройдут небольшие дожди и «немного потеплеет».

Температура воздуха сегодня составит +14…+16 градусов, по области +12…+17. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 7 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода — ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +8…+10 градусов, днем +14…+16.

В среду, 8 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода — пройдет небольшой дождь, ветер ожидается умеренный, западный. Температура воздуха в ночное время суток составит +9…+11 градусов, в дневное +15…+17.

Напомним, это лето было самым жарким за всю историю! Каким оно окажется в 2022 году? Уже есть прогноз — и даже оптимистичный. А вот осень в Петербурге будет холоднее, чем обычно. Бабьего лета ждать и вовсе не стоит — сентябрь обещает побить рекорд холода.