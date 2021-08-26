А бабье лето выйдет? Синоптик дал прогноз на предстоящий сентябрь

В последний раз сентябрь был холоднее нормы в далеком 2008 году, а последующие 12 лет осень в Петербурге была относительно теплой. К примеру, прошлый сентябрь был на три градуса выше положенных показателей. Норма в сентябре для Петербурга — это средняя температура до +11 градусов. Ночью в среднем воздух в городе прогревается до +8 градусов, а днем — до +14 градусов. Такие прогнозы на первый осенний месяц дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Самой холодной станет первая неделя осени. Потом будет теплее. Первые дни календарной осени будут ниже нормы на полтора градуса. Но вторая неделя по температуре приблизится к норме. Чаще всего днем температура будет подниматься максимально +16 градусов, несмотря на то что должна идти на спад.

Ранее МЧС предупреждало, ссылаясь на прогноз синоптиков, что сегодня, 26 августа, в период с 11:00 до 14:00 ожидается усиление восточного ветра до 12-16 метров в секунду, волны при этом поднимутся до 0,8-1,3 метра.

В центральную часть Европейской России пришли первые осенние заморозки. Минувшей ночью в Тверской области температура воздуха опустилась до -0,2 градуса, в Смоленской области термометры зафиксировали уверенный «ноль». Что, дальше еще холоднее? Рассказываем, что ожидать от погоды — в прогнозе синоптиков.

А еще в Смольном рассказали, когда ждать наступления отопительного сезона. В ближайшее время в Петербурге не планируют запускать отопительный сезон. Тепло в квартиры подадут, если среднесуточная температура окажется ниже нормы в течение пяти дней.