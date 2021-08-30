Это лето было самым жарким за всю историю! Каким оно окажется в 2022 году? Уже есть прогноз

Аномальная жара летом будет продолжаться и в дальнейшем. Но радоваться потеплению не стоит. Оно приходит не само собой, а с другими погодными явлениями. К примеру, с увеличением осадков. Об этом сообщил директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир Катцов во время пресс-конференции ТАСС.

Напомним, что уходящее лето стало самым жарким за всю историю погодных наблюдений в Петербурге, рассказал главный синоптик города Александр Колесов. Средняя температура составляла 20,5 градуса. За прошедшие три месяца зафиксировали несколько температурных рекордов, подсчет которых ведется с 1881 года.

Первым в истории отметился июнь 2021 года. Показатели перекрывались пять раз подряд с 19 по 23-е число, максимальная температура месяца — 35,9 градуса. Июлю до звания «самого-самого» не хватило одного градуса, при этом средняя температура держалась на 5,4 градуса выше нормы. Солнце этим летом светило 864 с половиной часа. Можно считать, что последние три месяца стали самыми солнечными как минимум за последние 20 лет.

Уходящее лето еще порадует петербуржцев солнцем. Неделя начинается без облаков в небе и без дождей, температурный фон — близкий к средним показателям. Рассказываем, какой будет погода в ближайшие дни — в прогнозе синоптиков.

«А снег идет, снег идет»… Белые хлопья вовсю надвигаются на Россию, особенно похолодание коснется жителей Северо-Запада. Синоптики предупредили о резком понижении температур в 11 регионах страны — рассказываем, каких и когда именно.