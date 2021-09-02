МЧС предупреждает: на Петербург надвигаются сильные дожди и порывистый ветер.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в городе ожидаются местами сильные дожди, ветер западный, северо-западный до 18 м/с, предупреждает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сегодня, 2 сентября днем в городе столбики термометров поднимутся до +14, местами возможен небольшой дождь, местами выглянет солнце. Ночные температуры все больше напоминают о грядущих холодах — в темное время суток около семи градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

Ранее вышел доклад Всемирной метеорологической организации ООН. В нем говорится, что за последние 50 лет в мире стало в пять раз больше стихийных бедствий. Они возникают из-за изменения климата и непропорционально затрагивают более бедные страны.

Впервые с 2013 года Климатическая группа ООН (IPCC) представила доклад о глобальном потеплении. Эксперты подчеркивают — планета нагревается очень быстро, это будет иметь драматические последствия и виноват здесь человек. Редакция «Собака.ru» вместе с ведущим научным сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института, преподавателем СПбГУ Алексеем Екайкиным рассказывает о важнейших тезисах доклада, и о том, какие последствия будет иметь климатический кризис для Петербурга.