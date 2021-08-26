Между Петербургом и Москвой осенью запустят дополнительные поезда

Так, составы №55 и 231 из Петербурга в столицу отправятся в 21:26 и 01:58. Первый — 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19 сентября, второй — 6, 13, 20, 27 сентября и 4 октября.

Из Москвы в Северную столицу поедут поезда №56 — в 21:24, 232 — в 23:10 и 288 — в 01:09. Первый — 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19 сентября, второй — 3, 10, 17, 24 сентября и 1 октября, третий — 4 сентября.

Напомним, студенты из Петербурга и других городов России смогут путешествовать на «Сапсане» за полцены. РЖД запускает льготные билеты, приобрести которые можно будет до конца октября.

Движение высокоскоростных поездов по маршруту Москва — Петербург планируют запустить в 2026 году. К строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) приступят в 2022 году, а завершиться — в 2027 году. Протяженность путей составит 680 километров, а первые участки должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Проектирование уже ведется.