До Москвы за 2,5 часа: новую магистраль для высокоскоростных поездов запустят в 2026 году

Движение высокоскоростных поездов по маршруту Москва — Петербург планируют запустить в 2026 году, заявил губернатор Александр Беглов после встречи с руководством РЖД.
К строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) приступят в 2022 году, а завершиться — в 2027 году. Протяженность путей составит 680 километров, а первые участки должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Проектирование уже ведется.
В Петербурге ВСМ будет начинаться от Московского вокзала и идти в створе ОЖД до станции Обухово. После пересечения границ Фрунзенского и Колпинского районов ВСМ отойдет на запад и пройдет между Южной ТЭЦ-22 и Ижорским заводом в створе Софийской улицы.
В границах Ленобласти магистраль проложат по лесным массивам в соответствии с выбранным в 1992 году вариантом, в том числе по территории природного заказника «Лисинский». В районе деревни Турово планируют разместить станцию Жаровская.
С учетом запуска магистрали и развития инфраструктуры города и РЖД губернатор высказал необходимость активизировать работу по организации тактового движения электричек (движение попутно следующих поездов, отправляющихся с начальной станции через одинаковые интервалы времени). Тактовое движение сделает доступнее Пушкин, Колпино, Сестрорецка, а также Гатчину и Тосно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной специализированной железнодорожной магистрали «Москва—Петербург». Время в пути по ней составит 2,5 часа — на полтора часа быстрее, чем на «Сапсане». Также рассматривалась возможность, что Витебский вокзал будет принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург».
Помимо этого ОАО «Российские железные дороги» планирует запустить новую единую высокоскоростную магистраль. Поезда по направлению Петербург-Москва-Нижний Новгород начнут следовать в 2026 году, а стоимость билетов на них будет стоить не дороже «Сапсана».
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