До Москвы за 2,5 часа: новую магистраль для высокоскоростных поездов запустят в 2026 году

К строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) приступят в 2022 году, а завершиться — в 2027 году. Протяженность путей составит 680 километров, а первые участки должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Проектирование уже ведется.

В Петербурге ВСМ будет начинаться от Московского вокзала и идти в створе ОЖД до станции Обухово. После пересечения границ Фрунзенского и Колпинского районов ВСМ отойдет на запад и пройдет между Южной ТЭЦ-22 и Ижорским заводом в створе Софийской улицы.

В границах Ленобласти магистраль проложат по лесным массивам в соответствии с выбранным в 1992 году вариантом, в том числе по территории природного заказника «Лисинский». В районе деревни Турово планируют разместить станцию Жаровская.

С учетом запуска магистрали и развития инфраструктуры города и РЖД губернатор высказал необходимость активизировать работу по организации тактового движения электричек (движение попутно следующих поездов, отправляющихся с начальной станции через одинаковые интервалы времени). Тактовое движение сделает доступнее Пушкин, Колпино, Сестрорецка, а также Гатчину и Тосно.