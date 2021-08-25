Мольба дня: организаторы концертов попросили Беглова больше не отменять музыкальные мероприятия

В письме сказано, что новую волну запретов осенью индустрия не переживет. Работа отрасли парализована уже более 17 месяцев, потери в выручке превысили 90%. Такие данные приводит ассоциация концертно-театральных и билетных организаций.

Представители индустрии просят Смольный не допустить отмены сентябрьских концертов. Осенью в городе должны выступить группы «Сплин», «Мумий Тролль», «Нервы», The Hatters, Zivert и другие. Проведение этих мероприятий поможет продолжить работу концертных организаций, чья отрасль признана президентом РФ наиболее пострадавшей.

Ранее в Петербурге снимают часть ограничений, введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавируса. Спорт снова будет со зрителями, а аквапарки вновь примут посетителей. Рассказываем, как изменится жизнь петербуржцев с 27 августа.

В Смольном отказались выплачивать рестораторам компенсации, которые им были обещаны за закрытие фуд-кортов во время пандемии коронавируса. Представители бизнеса в ответ на это направили обращение губернатору Александру Беглову. Позднее в комитете по финансам сообщили, что данные выплаты будут предусмотрены в рамках осенней корректировки бюджета. Их перечислят до конца этого года.