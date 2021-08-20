Петербургские власти отказались компенсировать фуд-кортам потери из-за закрытия во время пандемии

Обращение отправило объединение предприятий общественного питания «Рестоград». В нем сказано, что меры поддержки ресторанному бизнесу последние полгода обсуждались в Смольном с участием трех профильных комитетов. Их согласовали, и рестораторы планировали получить компенсации в ближайшие месяцы.

Однако в начале августа комитет финансов отказался выделять предпринимателям деньги. Он обосновал это тем, что минэкономразвития уже пообещало выделить гранты для субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), которые могут приостановить работу из-за временных региональных ограничений. Но эта мера поддержки будет распространяться только на новые ограничения. Помимо этого, операторы фуд-кортов относятся не к МСП, а к крупному бизнесу.

Ранее ресторанные сети Петербурга инициировали создание профессионального сообщества. Члены «Рестограда» планируют добиться разрешения на продление работы общепита во время пандемии и отсрочить наступление «комендантского часа» — с 23:00 до полуночи.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. Так, уже запрещена запрещена работа общепита в ночное время. Также до конца месяца Смольный ввел запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.