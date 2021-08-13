Центр переливания в Петербурге пополнился 452 литрами крови за первую неделю августа

Количество желающих сдать кровь в Петербурге растет. В 2020 году донорами стали 13589 человек, а в первом полугодии 2021 года — 14199. В среднем станция переливания крови принимает 168 человек в день. С мая 2020 года на станции ведут заготовку антиковидной плазмы, которая используется для лечения больных с коронавирусом,

На сегодняшний день в городе нет дефицита крови и ее компонентов, но донорская кровь всегда нужна медицинским организациям. Несмотря на пандемию, медики принимают плановых больных и проводят операции. В стационарах должен быть необходимый запас крови.

Ранее сообщалось, что медики Петербурга, Томской и Ульяновской областей, Крыма и других регионов России заявили о нехватке донорской крови. Вызвать ее могла прививочная кампания от коронавируса — так как сдать кровь можно лишь спустя месяц после прохождения полного курса вакцинации.

Высокая потребность в донорской крови отчасти связана с периодом отпусков — в это время традиционно активность доноров снижается. Влияют и высокие темпы вакцинации, так как после прививки должен пройти определенный промежуток времени.