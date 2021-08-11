В «Подписных изданиях» появились значки с Крошиком. Они не только красивые, но и благотворительные!

Теперь Крошик всегда будет рядом, прямо у сердца. Книжный магазин «Подписные издания» создал значки с главной ластоногой звездой Петербурга. Они не только красивые, но и благотворительные — покупая пин, можно пожертвовать средства в Фонд друзей балтийской нерпы.
«Подписные издания»
О том, почему нужно помогать тем, кто помогает нерпам:
Нам кажется, что балтийская нерпа давно стала полноценным символом Петербурга — может, еще пока не самым узнаваемым, но уж точно самым милым. Эти замечательные обитатели Финского залива, увы, находятся под угрозой вымирания, в заливе их осталось меньше двухсот. Не секрет, что виноваты в этом люди: наша жизнедеятельность негативно сказывается на состоянии Финского залива.
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением кольчатых нерп с 2014 года. Благодаря их деятельности у наших плавуче-перепончатых соседей есть шанс выжить. Вместе с фондом мы сделали новые металлические значки с Крошиком. На вкладыше вы найдете всю информацию о том, как можно помочь нерпам прямо сейчас, и QR-код для оформления пожертвования. А еще эти значки просто красивые!
Главная ластоногая звезда Петербурга, несомненно, тюлень Крошик. В декабре он торжественно поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом, во время долгих новогодних праздников щеголяет с обледенелыми усами или заставляет сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы хвататься за сердце (и кувалду!), когда его бассейн затягивает ледяной коркой. А еще просится в дом, когда замерзает. Правильно, негоже звезде мерзнуть!
С наступлением весны Крошик начинает линять и становится похожим на потертую плюшевую игрушку, послушно отправляется в карантинный бокс, где ленится нырять и отказывается худеть (не в идеальной фигуре счастье!). Но по долгу службы все-таки помогает биологам, подбирает GPS-передатчики и «передает» сотрудникам центра спасения — они нужны для того, чтобы следить и помогать подопечным в случае беды.
Хорошо поработал, хорошо отдохни: показываем на примере Крошика, как надо принимать солнечные ванные. Когда становится совсем жарко, он перебирается в люксовый спа-отель: обитатель холодных северных вод переносит небывалую июльскую жару с помощью сотрудников центра, которым приходится чаще обычного менять воду в бассейне и в два раза сильнее любить и баловать звездочку. А с наступлением первых холодов радуется и первому снегу.
Летом тюлень Крошик обзавелся тюнингованным бассейном. Теперь «нежные глазенки обитателя темных глубин» защитили от солнца при помощи зонтиков. Ластоногая звезда засветилась в фильме о ладожских нерпах — и сразу в главной роли. А после продолжительного перерыва наставники тюленя поделились небольшим фоторепортажем из бассейна. Посмотрите, как Крошик блаженствует в воде, гоняется за миногой и взрослеет. В этом году, окончательно очеловечившись, он даже научился стоять на задних ластах.
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