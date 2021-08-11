В «Подписных изданиях» появились значки с Крошиком. Они не только красивые, но и благотворительные!

О том, почему нужно помогать тем, кто помогает нерпам:

Нам кажется, что балтийская нерпа давно стала полноценным символом Петербурга — может, еще пока не самым узнаваемым, но уж точно самым милым. Эти замечательные обитатели Финского залива, увы, находятся под угрозой вымирания, в заливе их осталось меньше двухсот. Не секрет, что виноваты в этом люди: наша жизнедеятельность негативно сказывается на состоянии Финского залива.

Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением кольчатых нерп с 2014 года. Благодаря их деятельности у наших плавуче-перепончатых соседей есть шанс выжить. Вместе с фондом мы сделали новые металлические значки с Крошиком. На вкладыше вы найдете всю информацию о том, как можно помочь нерпам прямо сейчас, и QR-код для оформления пожертвования. А еще эти значки просто красивые!