Комздрав впервые за два месяца опубликовал альтернативную статистику по коронавирусу в Петербурге

На официальном сайте Смольного об эпидемической ситуации в Петербурге можно узнать из раздела «Петербург против коронавируса. Официальная информация». Также статистику публикует Комитет по здравоохранению — как пишет «Фонтанка», документ теперь называется «Перечень показателей эпидемиологической ситуации в СПб», тогда как раньше это был «Отчет Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом в Петербурге».

Как следует из перечня, на амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 50 840 человек. Стационарным лечением больных с коронавирусом в Петербурге занимаются 13 городских и 8 федеральных больниц. Развернуто 8 366 коек. На лечении в стационарах с COVID‑19 и пневмониями находятся 6 212 человек: 186 поступили, 105 выписаны, 597 в реанимации, 274 подключены к ИВЛ, 312 находятся во временном госпитале «Ленэкспо», 563 — в пансионате «Заря». 50 840 человек на амбулаторном лечении, 49 880 получают бесплатную лекарственную терапию на дому, 107 в обсервации (пансионат «Балтиец»), 1 619 петербуржцев на карантине.

По состоянию на 3 августа в Петербурге развернуто 146 пунктов вакцинации от COVID‑19, 322 534 человека привиты первым компонентом, за сутки — 1 984, 1 012 316 человек привиты вторым компонентом, за сутки — 4 371. 1 334 850 петербуржцев привиты полностью, за сутки завершили цикл — 6 355. 174 869 доз — запас вакцины. 58 лабораторий осуществляют ПЦР-диагностику, развернуты 138 пунктов забора биоматериала для тестирования на COVID‑19. За последние сутки было сделано 20 285 тестов-ПЦР.