В Ленобласти у крепости Орешек перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами

Авария произошла в эту субботу, примерно в 13:00. По предварительным данным, маломерное судно с тремя пассажирами на борту опрокинулось вблизи крепости Орешек. При этом одного из них спасти не удалось.

В настоящее время сотрудники Северо-Западного СУТ СКР продолжают работать на месте происшествия. Следователи проводят проверку.