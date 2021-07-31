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В Ленобласти у крепости Орешек перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами

Рядом с крепостью Орешек в Ленобласти перевернулось маломерное судно. По информации пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, на борту находились три человека.

Авария произошла в эту субботу, примерно в 13:00. По предварительным данным, маломерное судно с тремя пассажирами на борту опрокинулось вблизи крепости Орешек. При этом одного из них спасти не удалось.

В настоящее время сотрудники Северо-Западного СУТ СКР продолжают работать на месте происшествия. Следователи проводят проверку.

Напомним, ранее в Дудергофском канале моторная лодка врезалась в опору моста имени Ахмата Кадырова в Петербурге. Пострадали девять человек, в том числе и дети. Позднее один из пассажиров лодки скончался.

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