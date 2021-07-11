Один из пассажиров лодки, которая врезалась в набережную Дудергофского канала, скончался

Умер один из пассажиров моторной лодки, которая в минувшую субботу столкнулась с ограждением Дудергофского канала. Об этом пишет «Фонтанка».
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Фото: сообщество «ДТП и ЧП»
По данным издания, капитан лодки, 61-летний Сергей Хренов, лежит в городской больнице № 26 в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Также стало известно о том, что катер такой модели по нормативу вмещает шесть человек, однако, по информации МЧС, на нем было девять человек, трое из которых — дети.
В настоящее время петербургская транспортная прокуратура и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По предварительным данным, взрослые пассажиры судна были пьяными. Один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.
Напомним, в субботу, 10 июля, в Дудергофском канале моторная лодка врезалась в опору моста имени Ахмата Кадырова в Петербурге. Пострадали девять человек, в том числе и дети.
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