Один из пассажиров лодки, которая врезалась в набережную Дудергофского канала, скончался

По данным издания, капитан лодки, 61-летний Сергей Хренов, лежит в городской больнице № 26 в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Также стало известно о том, что катер такой модели по нормативу вмещает шесть человек, однако, по информации МЧС, на нем было девять человек, трое из которых — дети.​