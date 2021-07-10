UPD: на борту моторной лодки, которая столкнулась с ограждением Дудергофского канала, было девять человек

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на МЧС, сегодня в 15:23 поступила заявка от очевидцев. Они сообщили, что в указанном месте лодка совершила наезд на бетонное ограждение. От удара трое выпали из лодки. В настоящее время пострадавших осматривают сотрудники скорой помощи.