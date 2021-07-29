МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе

Ссылаясь на прогноз Северо-Западного УГМС, спасатели предупреждают, что в четверг, 29 июля, в Ленобласти ожидаются грозы.

«Сегодня 29.07 с 12.00-15.00 часов, ожидаются грозы. При грозах местами ливни, град и шквалистое усиление ветра до 15-17 м/с.», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что аномальная жара «будет уходить со скандалом». На Россию обрушатся град, смерч и ветер.

Напомним, синоптическая ситуация в Петербурге сегодня будет представлена периферией циклона. Ожидается дождливая погода.