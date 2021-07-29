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В Петербург пришли дожди, грозы и порывистый ветер

В четверг, 29 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена периферией циклона, центр которого окажется над югом Скандинавии. Температура воздуха поднимется до +27°.

  • Фото: Shutterstock.com/Roofsoldier

     

Сегодня синоптическая ситуация будет представлена периферией циклона. Облаков будет много, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, возможны грозы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +23…+25°, по области +22…+27°. Ветер западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отметил, что в последующие дни в городе пройдут кратковременные дожди,  грозы, а температура воздуха днем немного понизится и составит +21…+24°.

Ранее стало известно, что Петербург и Архангельск может затопить из-за глобального потепления.

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