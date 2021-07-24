В День ВМФ в Кронштадте закроют для посетителей все парки и скверы

Чтобы не допустить «большого скопления людей», парки и скверы закроют на сутки. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом и рекомендации Роспотребнадзора. Попасть на остров Котлин можно, если заранее получить пропуск на собственный автомобиль.