В День ВМФ в Кронштадте закроют для посетителей все парки и скверы

В воскресенье, 25 июля, парки и скверы Кронштадта будут недоступны для посетителей во время парада в честь Дня ВМФ. Об этом пишет районная администрация.
Чтобы не допустить «большого скопления людей», парки и скверы закроют на сутки. Такое решение было принято из-за ситуации с коронавирусом и рекомендации Роспотребнадзора. Попасть на остров Котлин можно, если заранее получить пропуск на собственный автомобиль.
Напомним, Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей. В городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка. В этот день также закроют пляж Петропавловской крепости.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.