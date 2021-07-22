Главный военно-морской парад в Петербурге пройдет в онлайн формате

«Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей. Роспотребнадзор и власти города предупреждают, что парад пройдет в формате без зрителей. Доступ на парад будет ограничен», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

В городе сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка в отношении COVID-19, показатели заболеваемости остаются на высоком уровне: ежедневно заболевают около 2 тыс. человек, часть из которых болеет в тяжелой форме, отмечает главный государственный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.

«Наиболее восприимчивыми группами населения к новой коронавирусной инфекции становятся люди молодого возраста от 18 до 49 лет, активно участвующие в жизни города», – добавила она.

Башкетова подчеркнула, что целью ограничений является снижение риска заражения людей во время мероприятия. Она попросила горожан с пониманием отнестись к таким вынужденным мерам и сообщила, что парад будет транслироваться по телевидению.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге в День ВМФ, который в этом году приходится на 25 июля. В нем примут участие свыше 50 кораблей.

Напомним, что пляж Петропавловской крепости будет закрыт в День Военно-морского флота.