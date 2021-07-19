В день ВМФ закроют пляж Петропавловской крепости в Петербурге

Пляж Петропавловской крепости будет закрыт в День Военно-морского флота, который традиционно празднуется 25 июля. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на источник информации.
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Фото: Shutterstock.com/beijada
25 июля, в течение всего праздника, жители и гости города не смогут попасть на территорию Заячьего острова от Нарышкина бастиона до Трубецкого. На территорию крепости и в музей вход откроют с трех часов дня.
Уточняется, что 22 июля горожане смогут попасть на пляж и территорию «зеленой зоны» стрелки Заячьего острова только с 13 часов. Причина – подготовка к Главному военно-морскому параду. Прогулочный маршрут «Невская панорама» и Комендантская пристань начнут работать с 12:00.
Напомним, что дневные репетиции главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ состоятся 18 и 22 июля. В связи с этим будет ограничено движение по мостам и набережным в центре Петербурга.
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