В день ВМФ закроют пляж Петропавловской крепости в Петербурге

25 июля, в течение всего праздника, жители и гости города не смогут попасть на территорию Заячьего острова от Нарышкина бастиона до Трубецкого. На территорию крепости и в музей вход откроют с трех часов дня.

Уточняется, что 22 июля горожане смогут попасть на пляж и территорию «зеленой зоны» стрелки Заячьего острова только с 13 часов. Причина – подготовка к Главному военно-морскому параду. Прогулочный маршрут «Невская панорама» и Комендантская пристань начнут работать с 12:00.

Напомним, что дневные репетиции главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ состоятся 18 и 22 июля. В связи с этим будет ограничено движение по мостам и набережным в центре Петербурга.