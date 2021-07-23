В Смольном не исключили возобновление работы фуд-кортов уже на следующей неделе

По словам председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова, условия запуска фуд-кортов остаются прежними, а вот сроки могут быть скорректированы. «Возможен запуск уже в начале недели. Каждый сотрудник должен будет иметь или справку о введении первого компонента вакцины, или QR-код», — приводит «Деловой Петербург» его слова во время круглого стола, организованного объединением «Рестоград».

QR-код смогут получить те, кто полностью вакцинировался, переболел коронавирусом за последние полгода или сдал ПЦР-тест — результат будет действителен в течение трех дней.

Напомним, ранее руководители торговых центров и заведений общепита обратились к губернатору Петербурга и главе регионального управления Роспотребнадзора с просьбой разрешить работу фуд-кортов. Позже в Смольном заявили, что готовы пойти на смягчение коронавирусных ограничений для торговых центров. Одно из условий — 100-процентная вакцинация персонала островных павильонов и фуд-кортов.