В Петербург пришли долгожданные грозы и дожди, но жара не спадает

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, дожди мало повлияют на температурный фон.

«Понижение температуры будет коротким и чисто символическим» – написал он в своем Facebook.

На погоду в Петербурге сегодня окажет влияние скользящий у границ региона атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной гроз и локальных дождей. Днём термометры покажут +29…+31°, по области ожидается +27…+32°. Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы рассказали, каким будет август в Петербурге. Последний месяц лета в городе пройдет без длительных периодов аномальной жары и в целом окажется теплым.