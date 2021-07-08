Каким будет август в Петербурге? Главный синоптик города рассказал о погоде на последний месяц лета

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, август будет теплым, длительных периодов аномальной жары не ожидается. В последней декаде лета и вовсе похолодает до 15-20 градусов. «Все-таки должно быть попрохладнее в августе, хотя фон температуры воздуха тоже положительный — выше нормы, но уже не на 5 градусов, как сейчас было. На 1,5-2,5 градуса выше нормы будет», — дал прогноз синоптик.

Температурный фон в ночные часы в августе составит 13-18 градусов, тогда как в настоящее время он держится на уровне 20-22 градусов. «Дневная температура — 19-24 в начале месяца, еще возможны какие-то более жаркие периоды до 25-28 градусов. И похолодание, наверное, такое окончательное — это уже последняя декада августа, где дневная температура — 15-20 градусов», — добавил Колесов.

А пока в Петербурге жара, которая, кажется, не собирается спадать. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 9 июля, переменная облачность. Ночью без осадков, а дожди и грозы придут в Петербург во второй половине дня. Несмотря на непогоду, прохладнее не станет: температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +31…+33. В субботу, 10 июля, также переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +32…+34. В воскресенье, 11 июля, все еще облачно, но уже без осадков. Ветер южных направлений слабый. В ночное время суток +21…+23 градуса, днем +31…+33.