Александр Беглов повторно вакцинировался от COVID-19. Спустя 4 месяца после первой прививки

«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», — заявил Беглов сегодня, 29 июня.

Первую дозу прививки от коронавируса Беглов поставил 1 марта 2021 года. «Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться. Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный — чувствую себя отлично! Рекомендую привиться — сегодня в городе созданы все условия», — сообщил тогда губернатор.

Накануне председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что вакцинацию следует проходить тем людям, которые переболели полгода назад и раньше. Точные алгоритмы для тех, кто уже получил прививку, в ближайшее время должен представить Минздрав России. Пока можно предполагать, что люди, прошедшие вакцинацию в декабре или январе, имеют иммунитет, им не стоит переживать по поводу развития тяжелых форм заболевания.