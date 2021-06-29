Александр Беглов повторно вакцинировался от COVID-19. Спустя 4 месяца после первой прививки

Губернатор Петербурга Александр Беглов повторно вакцинировался от коронавируса. Спустя почти четыре месяца после того, как впервые поставил прививку.
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Фото: Shutterstock.com
«В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных», — заявил Беглов сегодня, 29 июня.
Первую дозу прививки от коронавируса Беглов поставил 1 марта 2021 года. «Нам еще предстоит бороться с коронавирусом и его последствиями. Чтобы защитить не только себя, но и своих близких и коллег, я принял решение привиться. Следующая прививка через три недели. Буду вести дневник наблюдения за состоянием здоровья. Полет нормальный — чувствую себя отлично! Рекомендую привиться — сегодня в городе созданы все условия», — сообщил тогда губернатор.
Накануне председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что вакцинацию следует проходить тем людям, которые переболели полгода назад и раньше. Точные алгоритмы для тех, кто уже получил прививку, в ближайшее время должен представить Минздрав России. Пока можно предполагать, что люди, прошедшие вакцинацию в декабре или январе, имеют иммунитет, им не стоит переживать по поводу развития тяжелых форм заболевания.
Массовая вакцинация в Петербурге продолжается. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в будние дни в среднем первично прививается от 12 до 14 тысяч человек. По данным на вчерашний день всего было привито 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.
В исполнительных органах государственной власти поставлена задача до 15 августа обеспечить наличие антител у 65% сотрудников. В настоящее время антитела к COVID-19, в том числе благодаря вакцинации, есть у 48%. Количество вакцинированных ежедневно растет. Уделяется внимание снижению контактов сотрудников на работе. Часть из них переводят на дистанционный режим работы. Совещания проводятся в онлайн режиме. Ограничены командировки как по стране, так и за ее пределы.
В Петербурге действуют 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. Из них 107 — в городских, 6 — в федеральных и 21 — в частных. Помимо них работают выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в 25 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к 134 основным.
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