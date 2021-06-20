Погода в Петербурге может установить новый рекорд. Температура на 10-11 градусов превысит норму

В это воскресенье, 20 июня, погода в Петербурге вновь может обновить температурный рекорд. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в городе ожидается до +33 градусов.
«Сегодня, 20 июня, Северную столицу ждет очередной солнечный и жаркий день, причиной которого останется антициклон. В такой ситуации город ожидает очередной рекорд максимальной температуры воздуха», — написал он. По словам Леуса, сегодня днем воздух прогреется до +33 градусов — это на 10-11 градусов выше климатической нормы. Максимальные показатели 20 июня были зафиксированы в 2006 году — тогда суточный рекорд составил +30,2.
Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, добавил синоптик.
Напомним, в последние дни Петербург и Ленинградскую область охватила аномальная жара. Так, в минувшую субботу в городе был побит рекорд, установленный 116 лет назад, а в Ленобласти прогнозируют +36 градусов уже во вторник. Петербуржцы решили воспользоваться возможностью отдохнуть за городом в такую погоду — посмотрите на очереди, которые вчера возникли у входа на Финляндский вокзал.
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