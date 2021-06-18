В Петербурге к 350-летию со дня рождения Петра I пройдет 120 мероприятий в 2022 году

«Если этот год в Петербурге в большей степени посвящен проведению чемпионата Европы по футболу, то в следующем году мы планируем с не меньшей активностью провести празднование юбилея Петра I. У нас большой список мероприятий...Программа, посвященная Петру, будет звучать и в День города, и в День российской гвардии, и в другие праздники. У нас будет специальное украшение города», – рассказал Борис Пиотровский на открытии ХIV Международного Петровского конгресса.

Театральные премьеры, масштабный межмузейный выставочный проект на Марсовом поле, фестивали и многое другое – находятся в числе основных событий. Тема юбилея Петра Великого в 2022 году также будет отражена в таких крупных проектах, как акция «Ночь музеев» и праздник выпускников «Алые паруса». Более того, Медного всадника на Сенатской площади отреставрируют к этому дню.