Памятник «Медный всадник» на Сенатской площади отреставрируют к юбилею со дня рождения Петра I

«Мы будем очищать его от загрязнений, накопленных за зимний сезон. Памятник находится в центре города. Здесь много машин. Также Медный всадник — излюбленное место для птиц. Реставраторы будут работать по утвержденной методике: моющее средство с нейтральным pH нанесут кистями на поверхность, а потом смоют распыленной струей воды», — рассказала руководитель службы по текущему уходу и содержанию памятников Екатерина Макеева.

Перед помывкой памятник осмотрели и выяснили, что его состояние в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Реставрация Медного всадника пройдет уже в этом году и будет приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I, которое будет праздноваться в 2022 году. В ходе работ статуя императора будет расчищена, а также проведена реставрация постамента.

Медный всадник или монумент Петра Великого — памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Его открытие состоялось 7 августа 1782 года. Памятник изготовлен из бронзы. Название «медный» закрепилось за ним благодаря одноименной поэме Пушкина.

Модель конной статуи Петра выполнена скульптором Этьеном Фальконе в 1768-1770-х годах. Голову статуи лепила ученица этого скульптора, Мари Анн Колло. Змею по замыслу Фальконе вылепил Федор Гордеев. Отливка статуи осуществлялась под руководством литейных дел мастера Екимова Василия Петровича и была закончена в 1778 году. Архитектурно-планировочные решения и общее руководство осуществлял Юрий Фельтен.