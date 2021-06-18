Новая Голландия отменяет все свои мероприятия, запланированные на июнь и июль 2021 года

«Как бы мы ни надеялись и ни старались, злобный вирус испортил нам и это лето. В связи с новыми ограничениями по борьбе с коронавирусной инфекцией, введенными в городе, мы вынуждены отменить все запланированные ранее мероприятия на Новой Голландии на июнь и июль 2021. Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пока в силе, но обещать что-то сегодня никто уже не может», — сообщила Шатуновская.

Отмечается, что деньги за уже купленные билеты будут возвращены, а артистов и программу команда проекта постараться перенести на «обозримое будущее». «Обидно и горько, но тут ничего не попишешь. Делайте вакцины, мойте руки, относитесь внимательно к тем, кто болеет, и может все как-то нормализуется. Гулять по острову пока можно, надеюсь этого у нас с вами никто в этом году не отнимет. Да пребудет с нами сила!» — добавила Шатуновская.