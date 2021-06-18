Новая Голландия отменяет все свои мероприятия, запланированные на июнь и июль 2021 года

Новая Голландия отменяет все свои мероприятия, ранее запланированные на июнь и июль 2021 года, из-за распространения коронавируса и введенных в Петербурге ограничений. Об этом сообщила генеральный директор проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» Роксана Шатуновская.
«Как бы мы ни надеялись и ни старались, злобный вирус испортил нам и это лето. В связи с новыми ограничениями по борьбе с коронавирусной инфекцией, введенными в городе, мы вынуждены отменить все запланированные ранее мероприятия на Новой Голландии на июнь и июль 2021. Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии пока в силе, но обещать что-то сегодня никто уже не может», — сообщила Шатуновская.
Отмечается, что деньги за уже купленные билеты будут возвращены, а артистов и программу команда проекта постараться перенести на «обозримое будущее». «Обидно и горько, но тут ничего не попишешь. Делайте вакцины, мойте руки, относитесь внимательно к тем, кто болеет, и может все как-то нормализуется. Гулять по острову пока можно, надеюсь этого у нас с вами никто в этом году не отнимет. Да пребудет с нами сила!» — добавила Шатуновская.
Напомним, летом 2021 году Новая Голландия отмечает 10 лет новой истории острова. 29 мая здесь открылся восьмой по счету летний сезон мероприятий. За четыре месяца на острове должны были пройти около двух сотен событий — от выступлений молодых групп и кинопоказов под открытым небом до театральных премьер и больших фестивалей.
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