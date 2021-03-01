В основной полного метра принимаются первые и вторые игровые фильмы режиссеров продолжительностью от 45 минут, снятые в 2020 и 2021 годах. Гран-при — 15 тысяч евро, приз жюри — 10 тысяч. В конкурс короткого метра принимаются документальные, экспериментальные и игровые фильмы до 45 минут, снятые в 2020-2021-х годах режиссерами, которые еще не дебютировали в полном метре. В этой категории три равноценных приза по 5 тысяч евро.

Заявки платные и подаются через платформу FilmFreeway. Подробности можно посмотреть здесь.