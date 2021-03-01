Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии открывает прием заявок на участие в конкурсных программах 2021 года. Призовой фонд — 40 тысяч евро.
В основной полного метра принимаются первые и вторые игровые фильмы режиссеров продолжительностью от 45 минут, снятые в 2020 и 2021 годах. Гран-при — 15 тысяч евро, приз жюри — 10 тысяч. В конкурс короткого метра принимаются документальные, экспериментальные и игровые фильмы до 45 минут, снятые в 2020-2021-х годах режиссерами, которые еще не дебютировали в полном метре. В этой категории три равноценных приза по 5 тысяч евро.
Заявки платные и подаются через платформу FilmFreeway. Подробности можно посмотреть здесь.
Напомним, проект «Новая Голландия: культурная урбанизация» запустил «Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии» в 2019 году. В июле 2020-го фестиваль должен был пройти впервые — не только на самом острове, но и нескольких дополнительных площадках. Однако офлайн-мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса. Вот список победителей первого сезона фестиваля.
Президент Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии Александр Роднянский, программный директор — Алексей Артамонов, куратор конкурса короткого метра — Андрей Карташов. В жюри фестиваля 2020 года вошли продюсер Танассис Каратанос, режиссеры Бакур Бакурадзе, Филип Гренинг, Андрес Дуке, Изабелла Эклеф, программный директор фестиваля Sheffield Doc/Fest Синтия Жил, театральный режиссер Дмитрий Волкострелов, кинокритик Кармен Грей, видеохудожница Полина Канис.
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