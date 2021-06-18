В Москве отменили режим нерабочих дней и ввели запрет мероприятий численностью более 1 тысячи человек

С сегодняшнего дня, 18 июня, в Москве вводится запрет на проведение зрелищных мероприятий с численностью более 1 тысячи человек. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия на время будут остановлены. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть.

«Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией. Особенно, после того, что они видят по телевизору. Мероприятия, спортивные, зрелищные, гуляльные и так далее. Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми», — заявил Собянин.

С понедельника, 21 июня, режим нерабочих дней в Москве для индивидуальных предпринимателей и организаций отменяется. При этом игровые комнаты останутся закрытыми, детские площадки в парках — тоже. «Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», — отметил Собянин.

Также в Москве решили провести эксперимент — с субботы, 19 июня, в столице будут организованы «точки общепита, свободные от ковида». Под рестораном, свободным от COVID-19, подразумевают то, что все сотрудники вакцинированы, а гости либо получили прививку, либо переболели и выработали антитела. Для посещения понадобится QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

«Нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом — обеспечивая максимальную безопасность посетителей. В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала — в полутора-двух десятках ресторанов […] За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», — отметил мэр Москвы.