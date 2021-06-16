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Сегодня в Петербурге — второй матч сборной России по футболу в рамках Евро-2020. Вот как перекроют улицы в городе

Сегодня сборная России по футболу сыграет матч против команды Финляндии на домашнем стадионе — «Газпром-Арене» на Крестовском острове. Рассказываем о том, как изменится движение транспорта в Петербурге.

  • Alexander Chizhenok / Shutterstock.com

В связи с проведением в Петербурге чемпионата Европы по футболу предусмотрено введение следующих ограничений движения:

  • С 00:00 до 24:00 для автомобилей будет закрыт проезд на Крестовский остров за исключением целевых групп Чемпионата и владельцев транспортных средств, имеющих специальные пропуска.
  • С 00:00 до 24:00 будет организован левый поворот с Тучкова моста на наб. Макарова.
  • С 06.00 до 24.00 будет организовано одностороннее движение на Приморском пр. в направлении от Яхтенной ул. к ул. Савушкина.

В связи с размещением зоны болельщиков чемпионата Европы с 00:00 до 24:00 предусмотрено введение следующих ограничений движения:

Организация одностороннего движения:

  • Аптекарский пер. в направлении от Миллионной ул. к наб. р. Мойки

Организация двустороннего движения:

  • четная сторона Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Шведского пер.;
  • нечетная сторона наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста;
  • Итальянская ул. от наб. канала Грибоедова до д. 7 по Итальянской ул.;
  • проезд вдоль Марсова поля.

Прекращение движения транспортных средств:

  • нечетная сторона наб. канала Грибоедова вдоль д. 3;
  • четная сторона наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Инженерной ул. и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста;
  • наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до наб. Лебяжьей канавки;
  • четная сторона Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Конюшенной пл.;
  • нечетная сторона Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Конюшенной пл.;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Конюшенная пл.;
  • Царицынский проезд;
  • Конюшенный пер.;
  • Шведский пер.

Это еще не все изменения движения транспорта в Петербурге. В связи с подготовкой к проведению праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» с 00:00 до 24:00 предусмотрено введение следующих ограничений движения:

Закрытие крайней правой полосы движения:

  • Каменноостровский пр. в направлении от ул. Куйбышева к Троицкому мосту;
  • в период с 22.30 часов 15.06.2021 до 06.00 часов 16.06.2021 и с 23.00 часов 16.06.2021
  • до 06.00 часов 17.06.2021: Троицкий мост в направлении от Каменноостровского пр.
  • к Дворцовой наб.

Прекращение движения транспортных средств:

  • Биржевая пл. в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту (боковые проезды).

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля. 

Первый матч Евро-2020 в Петербурге завершился поражением сборной России. Счет составил 0:3 в пользу бельгийской команды.

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