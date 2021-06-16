Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Первый матч Евро-2020 в Петербурге завершился поражением сборной России. Счет составил 0:3 в пользу бельгийской команды.