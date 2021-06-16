Сегодня сборная России по футболу сыграет матч против команды Финляндии на домашнем стадионе — «Газпром-Арене» на Крестовском острове. Рассказываем о том, как изменится движение транспорта в Петербурге.
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Alexander Chizhenok / Shutterstock.com
В связи с проведением в Петербурге чемпионата Европы по футболу предусмотрено введение следующих ограничений движения:
- С 00:00 до 24:00 для автомобилей будет закрыт проезд на Крестовский остров за исключением целевых групп Чемпионата и владельцев транспортных средств, имеющих специальные пропуска.
- С 00:00 до 24:00 будет организован левый поворот с Тучкова моста на наб. Макарова.
- С 06.00 до 24.00 будет организовано одностороннее движение на Приморском пр. в направлении от Яхтенной ул. к ул. Савушкина.
В связи с размещением зоны болельщиков чемпионата Европы с 00:00 до 24:00 предусмотрено введение следующих ограничений движения:
Организация одностороннего движения:
- Аптекарский пер. в направлении от Миллионной ул. к наб. р. Мойки
Организация двустороннего движения:
- четная сторона Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Шведского пер.;
- нечетная сторона наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Ново-Конюшенного моста;
- Итальянская ул. от наб. канала Грибоедова до д. 7 по Итальянской ул.;
- проезд вдоль Марсова поля.
Прекращение движения транспортных средств:
- нечетная сторона наб. канала Грибоедова вдоль д. 3;
- четная сторона наб. канала Грибоедова от Невского пр. до Инженерной ул. и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста;
- наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до наб. Лебяжьей канавки;
- четная сторона Большой Конюшенной ул. от Невского пр. до Конюшенной пл.;
- нечетная сторона Большой Конюшенной ул. от Волынского пер. до Конюшенной пл.;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Конюшенная пл.;
- Царицынский проезд;
- Конюшенный пер.;
- Шведский пер.
Это еще не все изменения движения транспорта в Петербурге. В связи с подготовкой к проведению праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» с 00:00 до 24:00 предусмотрено введение следующих ограничений движения:
Закрытие крайней правой полосы движения:
- Каменноостровский пр. в направлении от ул. Куйбышева к Троицкому мосту;
- в период с 22.30 часов 15.06.2021 до 06.00 часов 16.06.2021 и с 23.00 часов 16.06.2021
- до 06.00 часов 17.06.2021: Троицкий мост в направлении от Каменноостровского пр.
- к Дворцовой наб.
Прекращение движения транспортных средств:
- Биржевая пл. в направлении от Дворцового моста к Биржевому мосту (боковые проезды).
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. В Петербурге состоятся семь игр: Бельгия—Россия (12 июня), Польша—Словакия (14 июня), Финляндия—Россия (16 июня), Швеция—Словакия (18 июня), Финляндия—Бельгия (21 июня), Швеция—Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.
Первый матч Евро-2020 в Петербурге завершился поражением сборной России. Счет составил 0:3 в пользу бельгийской команды.
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