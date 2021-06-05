«Лето переходит в жару»: в субботу в Петербурге потеплеет до +28 градусов

В эту субботу, 5 июня, в Петербурге ожидается жара — в городе воздух прогреется до +28 градусов. Такой прогноз опубликовал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам Леуса, метеорологические условия будут формироваться под влиянием западной периферии антициклона. «Он вновь защитит регион от нашествия дождевых туч, что позволит солнечным лучам продолжить процессы прогрева, а температура воздуха выйдет на максимум с начала лета, и окажется на 6-7° выше нормы», — отметил он.
Так, температура воздуха составит от +26 до +28 градусов, в Ленобласти — до +29 градусов. Скоро ть северо-восточного ветра — 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, добавил синоптик.
Ранее мы рассказали, где в Петербурге можно купаться, загорать и отдыхать на пляжах в Петербурге и Ленинградской области. Когда в Петербург придет жара и уже можно будет купаться? Вот прогноз главного синоптика города Александра Колесова.
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