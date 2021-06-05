«Лето переходит в жару»: в субботу в Петербурге потеплеет до +28 градусов

По словам Леуса, метеорологические условия будут формироваться под влиянием западной периферии антициклона. «Он вновь защитит регион от нашествия дождевых туч, что позволит солнечным лучам продолжить процессы прогрева, а температура воздуха выйдет на максимум с начала лета, и окажется на 6-7° выше нормы», — отметил он.

Так, температура воздуха составит от +26 до +28 градусов, в Ленобласти — до +29 градусов. Скоро ть северо-восточного ветра — 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, добавил синоптик.