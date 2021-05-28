В Петербурге почти лето. Когда придет жара? Рассказал главный синоптик города

Как пишет «Бумага» со ссылкой на прогноз Колесова, хорошая погода установится в Петербурге уже скоро. Единственное — холодный фронт ожидается в ночь на субботу, на воскресенье и на понедельник, на территории Ленинградской области возможны заморозки. Несмотря на это, дневная температура воздуха будет +13…+18 градусов. Последние осадки пройдут сегодня ночью.

В понедельник, 31 мая, в Петербурге будет почти +20 градусов. Эта неделя будет антициклональная, полностью сухая и солнечная. Температура будет подниматься все выше и выше, до +22…+25 градусов. После 7 июня воздух прогреется еще сильнее — точно неизвестно, как себя поведет атмосфера, но, вероятно, в городе будет +30.

«Вообще весь июнь в Петербурге должен быть теплым — аномалия положительная. Однако если первая половина антициклональная (когда жарко и солнечно), то с середины месяца ожидаются дожди, температура воздуха будет чуть пониже, но все равно [будет] тепло. Думаю, прогрев воды начнется достаточно быстро, уже на следующей неделе. Не исключено, что вода прогреется хорошо, так как температура позволяет. Сезон начнется к середине-концу [первой] декады [июня]», — дал прогноз Колесов.

Где можно безопасно искупаться летом в Петербурге? Оказывается, нигде — ни один водоем не признан пригодным для этого.