Лето в городе! Рассказываем, где купаться, загорать и отдыхать на пляжах в Петербурге и Ленинградской области

Оказалось, что безопасно искупаться летом в Петербурге негде — Роспотребнадзор не признал пригодным для этого ни один из водоемов. Зато окунуться можно в водоемы Ленинградской области. Соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам четыре водоема региона:

Озеро Донцо в Волосовском районе

Река Луга

Река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района

Река Вуокса в Приозерском районе

Если выезжать за отдыхом у воды в Ленобласть не хочется, специалисты центра Государственной инспекции по маломерным судам при МЧС России по Петербургу назвали пляжи в черте города, где можно купаться.

Осуществлен осмотр 26 пляжей, из них допущены — 15. Один — в Кронштадтском районе Петербурга, остальные — в Курортном.

При этом часть из тех пляжей, что сейчас оказались под запретом, будут подвергнуты повторному освидетельствованию. «С 1 июня на пляжах будут выставлены сезонные спасательные посты с сертифицированными спасателями, которые будут обеспечивать безопасность купающихся. Также составлен и согласован с полицией, Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, график проведения совместных профилактических рейдовых мероприятий», — отметил заместитель начальника центра Дмитрий Ермаченков.

Когда в Петербург придет жара и уже можно будет купаться? Вот прогноз главного синоптика города Александра Колесова. Также уже известно, какая погода ждет петербуржцев в первые дни июня.