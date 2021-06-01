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Лето в городе! Рассказываем, где купаться, загорать и отдыхать на пляжах в Петербурге и Ленинградской области

Лето в городе! Теперь официально можно готовиться к купательному сезону. Рассказываем, где отдыхать у воды, загорать и просто лежать на песке — в советах от Роспотребнадзора и МЧС.

  • Фото: Shutterstock.com

Оказалось, что безопасно искупаться летом в Петербурге негде — Роспотребнадзор не признал пригодным для этого ни один из водоемов. Зато окунуться можно в водоемы Ленинградской области. Соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам четыре водоема региона:

  • Озеро Донцо в Волосовском районе
  • Река Луга
  • Река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района
  • Река Вуокса в Приозерском районе

Если выезжать за отдыхом у воды в Ленобласть не хочется, специалисты центра Государственной инспекции по маломерным судам при МЧС России по Петербургу назвали пляжи в черте города, где можно купаться.

  • Осуществлен осмотр 26 пляжей, из них допущены — 15. Один — в Кронштадтском районе Петербурга, остальные — в Курортном.

При этом часть из тех пляжей, что сейчас оказались под запретом, будут подвергнуты повторному освидетельствованию. «С 1 июня на пляжах будут выставлены сезонные спасательные посты с сертифицированными спасателями, которые будут обеспечивать безопасность купающихся. Также составлен и согласован с полицией, Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, график проведения совместных профилактических рейдовых мероприятий», — отметил заместитель начальника центра Дмитрий Ермаченков.

Когда в Петербург придет жара и уже можно будет купаться? Вот прогноз главного синоптика города Александра Колесова. Также уже известно, какая погода ждет петербуржцев в первые дни июня. 

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 2 июня, без существенных осадков. В ночное время суток +7…+9 градусов, днем +19…+21. В четверг, 3 июня, без осадков, температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +22…+24. В пятницу, 4 июня, также без осадков. В ночное время суток +10…+12 градусов, днем +24…+26.

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