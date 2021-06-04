Почему пожар в «Невской мануфактуре» тушили пять дней? В МЧС назвали причины

Как пишет 78.ru, ссылаясь на отчет комиссии МЧС, причин всего шесть:

Заявка о пожаре поступила поздно

В старом здании не было автоматической системы пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации

Плохое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения

Особенности конструкции здания

В день пожара дул сильный ветер, что не способствовало работе спасателей, а также в очаговой зоне была большая пожарная нагрузка

Напомним, днем 12 апреля на Октябрьской набережной в Петербурге загорелась «Невская мануфактура». Погиб один человек — командир отделения пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий, еще три сотрудника МЧС получили травмы. Тушение осложнилось обрушением стен здания — из-за угрозы дальнейшего обрушения к останкам стен не подогнать тяжелую технику. Акционер «Невской мануфактуры» пообещал властям Петербурга восстановить сгоревшее здание на Октябрьской набережной. Свое намерение он выразил в официальном письме губернатору Александру Беглову.

Позже КГИОП направил исковое заявление об обязании АО «Невская мануфактура» восстановить сгоревшее здание. На противоаварийные работы отвели полгода, на работы по реставрации — 48 месяцев.

Здание «Невской мануфактуры», ранее известной как Фабрика товарищества шерстяных изделий «Торнтон», «Красный ткач» и Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана, было построено в 1870 году. Главный производственный корпус с красильней и дымовой трубой располагается на Октябрьской набережной, 50-52. Здание было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». До пожара 12 апреля в здании располагалось предприятие текстильной промышленности по выпуску шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна.