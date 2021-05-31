Роспотребнадзор не советует купаться в Петербурге, а вот в Ленобласти — можно. Где именно? Опубликован список мест

Оказалось, что безопасно искупаться летом в Петербурге негде — Роспотребнадзор не признал пригодным для этого ни один из водоемов. Зато окунуться можно в водоемы Ленинградской области. Рассказываем, какие именно.
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Фото: Shutterstock.com
По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максима Черного, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам четыре водоема региона. Это:
- Озеро Донцо в Волосовском районе
- Река Луга
- Река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района
- Река Вуокса в Приозерском районе
Всего специалистами Роспотребнадзора было проведено 34 исследования на территории Ленинградской области. Пробы, взятые в 17 водоемах, не соответствуют санитарно-химическим показателям, 21 водный объект не прошел микробиологическую проверку.
Лето уже на пороге. Когда в Петербург придет жара и уже можно будет купаться? Вот прогноз главного синоптика города Александра Колесова. Также уже известно, какая погода ждет петербуржцев в первые дни июня.
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