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Роспотребнадзор не советует купаться в Петербурге, а вот в Ленобласти — можно. Где именно? Опубликован список мест

Оказалось, что безопасно искупаться летом в Петербурге негде — Роспотребнадзор не признал пригодным для этого ни один из водоемов. Зато окунуться можно в водоемы Ленинградской области. Рассказываем, какие именно.

  • Фото: Shutterstock.com

По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максима Черного, соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам четыре водоема региона. Это:

  • Озеро Донцо в Волосовском районе
  • Река Луга
  • Река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района
  • Река Вуокса в Приозерском районе

Всего специалистами Роспотребнадзора было проведено 34 исследования на территории Ленинградской области. Пробы, взятые в 17 водоемах, не соответствуют санитарно-химическим показателям, 21 водный объект не прошел микробиологическую проверку.

Лето уже на пороге. Когда в Петербург придет жара и уже можно будет купаться? Вот прогноз главного синоптика города Александра Колесова. Также уже известно, какая погода ждет петербуржцев в первые дни июня. 

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