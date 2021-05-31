По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 31 мая, небольшие дожди дадут старт потеплению. В последний день календарной весны на погоду в городе окажет влияние малоактивный фронтальный раздел. На фоне повышенного атмосферного давления его воздействие ограничится лишь в небольших дождях, который будут возможны во второй половине дня. При этом температурный фон останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Сегодня в Петербурге воздух прогреется до +16…+18 градусов, по области до +14…+19. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В первые дни календарного лета в Петербурге ожидаются 20-26 градусов тепла, отсутствие осадков и белые ночи. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 1 июня ожидается повышение температуры до 20 градусов тепла, начиная со 2 июня — еще выше. В среду, 2 июня — +20…+22 градусов, в четверг, 3 июня — +22…+24, в пятницу, 4 июня — +23…+26 градусов. «Поскольку будет сказываться область высокого давления, будет очень мощный антициклон, будет солнечно и без осадков», — отметил синоптик.

Как отметил Вильфанд, в первые дни календарного лета можно будет в полной мере ощутить удовольствие белых ночей — облаков будет мало.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 31 мая, в Петербурге днем переменная облачность, в конце дня местами слабый дождь, воздух прогреется до +16…+18 градусов. Во вторник, 1 июня, переменная облачность, без существенных осадков. В ночное время суток +8…+10 градусов, в окрестностях местами до +6, днем +17…+19. В среду, 2 июня, также переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, в окрестностях местами до +6, днем +19…+21.