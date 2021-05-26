Балетмейстер Борис Эйфман и врач Петр Яблонский получили звание почетных граждан Петербурга

Депутаты Законодательного собрания присвоили звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» художественному руководителю Академического театра Балета Бориса Эйфмана, народному артисту страны Борису Эйфману и директору Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженному врачу России Петру Яблонскому. Избрание прошло в рамках закрытого заседания 26 мая.

Торжественная церемония вручения знаков отличия традиционно состоится в День основания Петербурга, 27 мая, в ротонде Мариинского дворца.

Напомним, в числе кандидатов на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» в 2021 году, помимо Эйфмана и Яблонского, значились научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.