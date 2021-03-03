Заксобрание выбрало кандидатов на звание почетного гражданина Петербурга

До 28 февраля в Закогодательное собрание поданы представления на кандидатуры директора Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петра Яблонского, народного артиста Российской Федерации Бориса Эйфмана, научного руководителя Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрия Васильева и генерального директора ЗАО «Биокад» Дмитрия Морозова.

Напомним, вакцина против коронавирусной инфекции, которую разрабатывает в Петербурге биотехнологическая компания BIOCAD, вошла в список потенциальных вакцин от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Клинические испытания на людях планируется провести уже этим летом. Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в интервью «Собака.ru» рассказал о перспективах появления самой ожидаемой вакцины XXI века.

В апреле 2019 года стало известно о том, что на месте Судебного квартала для Верховного суда на Петроградской стороне построят парк и здание Дворца танца Бориса Эйфмана — его планируют возвести к 2021 году. Эксперты сравнивают проект с московским парком «Зарядье» — под новую локацию отведут территорию в 6 гектаров.