Гидов и экскурсоводов Петербурга обяжут проходить аттестацию и носить форму с нагрудными карточками

Внести в городское законодательство изменения, направленные на повышение качества экскурсионных услуг, предложили члены постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Законодательного собрания.

Согласно документу, предлагается наделить правительство Петербурга полномочиями по созданию аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, по утверждению формы их нагрудной идентификационной карточки, а также по организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере оказания экскурсоводческих услуг и услуг гидов-переводчиков.

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, «усиливать участие города в регулировании» деятельности гидов и экскурсоводов необходимо для того, чтобы «гарантировать нашим туристам безопасность при получении услуг экскурсоводов и гидов-переводчиков, их надлежащее качество».

«Этим законопроектом мы предлагаем расширить перечень полномочий городского правительства по созданию благоприятных условий для развития петербургской индустрии гостеприимства. Это и создание комиссии для аттестации лиц, работающих экскурсоводами и гидами-переводчиками, и внесение о них сведений в особый федеральный реестр, и учреждение для них формы нагрудной идентификационной карточки», — отметил он.

Напомним, ранее депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в закон «Об основах туристской деятельности», согласно которым работать экскурсоводами теперь смогут только граждане России. А устроившись, обязаны будут раз в пять лет проходить аттестацию.