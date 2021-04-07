Теперь экскурсоводами могут работать только граждане России. Госдума приняла поправки в закон «Об основах туристской деятельности»

Согласно закону, теперь экскурсоводами работать смогут только граждане России. Ростуризм будет вести открытый единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также реестр инструкторов-проводников на своем официальном сайте. Также закон вводит новое понятие «национальный туристский маршрут» — это маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.

Перед тем, как приступить к работе, экскурсоводы должны будут пройти аттестацию — документы будут выдаваться аттестационными комиссиями, создаваемыми региональным органом госвласти в сфере туризма. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии.

Поправки в закон «Об основах туристской деятельности» вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Основная цель принятых поправок — «навести порядок в сфере экскурсионных услуг, создать понятный, прозрачный, безопасный и качественный сервис для туристов». «Для этого необходимо сделать единообразным механизм допуска заинтересованных лиц в эту деятельность, сформулировать минимально необходимый набор требований, которым должны удовлетворять специалисты, работающие в экскурсионной сфере. Аттестация экскурсоводов уже проводится в некоторых регионах, и эту практику необходимо масштабировать на всю Россию и унифицировать», — отметил председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.