Как петербуржцы нашли под краской дореволюционные росписи в парадной на Лахтинской — и почему важно их восстановить

Что это за дом?

Это доходный дом Тимофеева 1906 года постройки на Лахтинской, 3. Главное, чем он знаменит, — там была квартира Блока, как раз в той парадной, где мы нашли росписи. Для жителей это важно, они даже сделали граффити с Блоком у себя во дворе. Забавно, что они сначала протестировали трафарет на черной лестнице, а потом сделали чистовой рисунок. Так что сейчас там два Блока. В остальном это рядовой дом Петроградской стороны.

Как обнаружились росписи?

На них обратила внимание Инна Дюкова, она живет в этом доме почти 20 лет. Рядом с ее квартирой на верхнем этаже случилась серьезная протечка, из-за чего верхний слой краски (а они наложены почти во всех парадных нетехнологично) отошел. Так открылся небольшой участок старого покрытия, и оказались видны красные кувшинки. Так что это случайное явление, никто росписи не искал — их обнаружили после ЧП, а потом уже приоткрыли кусочки того же узора на других этажах.

Инна написала нам — краеведам объединения «Гэнгъ». Она попросила объяснить, что это такое, насколько это ценно, что с этим можно теоретически и практически сделать.