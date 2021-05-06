Как петербуржцы нашли под краской дореволюционные росписи в парадной на Лахтинской — и почему важно их восстановить

В парадной дома на Лахтинской, 3 нашли дореволюционные росписи — они были спрятаны под слоем краски, но стали видны после протечки. Раньше подобные были во всем городе, но сейчас они — большая редкость. Краевед объединения «Гэнгъ» Алексей Шишкин рассказал «Собака.ru», как и зачем рисунок восстанавливают.
Что это за дом?
Это доходный дом Тимофеева 1906 года постройки на Лахтинской, 3. Главное, чем он знаменит, — там была квартира Блока, как раз в той парадной, где мы нашли росписи. Для жителей это важно, они даже сделали граффити с Блоком у себя во дворе. Забавно, что они сначала протестировали трафарет на черной лестнице, а потом сделали чистовой рисунок. Так что сейчас там два Блока. В остальном это рядовой дом Петроградской стороны.
Как обнаружились росписи?
На них обратила внимание Инна Дюкова, она живет в этом доме почти 20 лет. Рядом с ее квартирой на верхнем этаже случилась серьезная протечка, из-за чего верхний слой краски (а они наложены почти во всех парадных нетехнологично) отошел. Так открылся небольшой участок старого покрытия, и оказались видны красные кувшинки. Так что это случайное явление, никто росписи не искал — их обнаружили после ЧП, а потом уже приоткрыли кусочки того же узора на других этажах.
Инна написала нам — краеведам объединения «Гэнгъ». Она попросила объяснить, что это такое, насколько это ценно, что с этим можно теоретически и практически сделать.
Что это за росписи?
Это трафаретная роспись начала XX века. Изготавливался типовой шаблон, по которому наносилось несколько цветов — обычно изображение было одинаковым на всех этажах, как своеобразный бордюр вдоль лестницы. В то время эта техника была очень популярна, подобные росписи были в большинстве петербургских домов. Вполне возможно, что очень много где они также прячутся под слоями краски. Но я знаю только один дом в Петербурге, в котором такая роспись сохранилась и восстановлена — это дом Бубыря на Стремянной улице. Так что явление это сегодня редкое — нигде такого больше не увидеть.
Я полагаю, что эта деталь продумывалась архитектором и заказчиком в момент постройки. Это дизайнерская работа примерно того же уровня, что и, например, выбор краски или рисунка на обоях. Такие росписи обычно выбирались из каталогов — правда, нам такой рисунок пока нигде не попадался.
Как восстановят росписи?
Сперва на Лахтинскую отправились наша постоянная реставрационная консультантка Саша Болгарова, Ярослава Максименко и ее мама Жанна Максименко — реставратор высшей категории из Русского музея. Изначально было видно совсем немного, полтора цветочка. Они втроем расчистили несколько квадратных метров, маленькими скальпелями снимая краску. Стали видны повторяющиеся элементы, объем. Сохранившийся рисунок они укрепили, чтобы он не разрушался.
Цели расчистить все шесть этажей у нас нет — для этого нужен большой бюджет и много времени, да и парадная будет выглядеть неопрятно. Мы открыли небольшие кусочки на других этажах, чтобы посмотреть, как рисунок выглядел там, изучить его в деталях. Задача теперь — использовать открывшийся узор как образец и нанести его на всех этажах при ближайшем ремонте парадной. Тогда парадная будет выглядеть также, как сто лет назад. Укрепленный участок на шестом этаже мы предлагаем не трогать, чтобы здесь остался пример подлинной исторической росписи.
Сейчас необходимо собрать по парадной все фрагменты рисунка и сделать трафарет, который можно будет использовать для восстановления росписи. Первый вариант трафарета жительница Инна уже сделала, но он требует доработки.
Мы надеемся объединить жителей дома и артель «Рыбневъ», которая находится недалеко от дома. Их штукатуры и художники сделают образцовый участок — это касается и цвета стены, и воссоздания росписи. На него жители и рабочие смогут ориентироваться при дальнейшем ремонте парадной.
Жильцы планируют бодаться со своей управляющей компанией, чтобы это сделали они по готовому образцу. Думаю, все получится — их энергия велика. Они уже отбились от перекраски в этом году, не разрешили менять деревянные окна на пластиковые. В апреле они провели субботник, отмыли печь.
Почему восстановление росписи важно?
Раньше такие росписи были в Петербурге везде, а теперь многие даже не догадываются об этом. В Хельсинки или Риге подобные исторические росписи регулярно подкрашивают и обновляют.
Второе — видно, как в прямом эфире формируется сообщество неравнодушных людей, живущих в этой парадной. Раскрытие росписи стало для них мотивацией, они стали включаться в жизнь дома. Когда я увидел, что они рисуют Блока у себя во дворе, я подумал, что у них действительно что-то в голове происходит. Когда мы только начинали мыть парадные, то много говорили о том, что наша цель — не отмыть все, а обратить внимание горожан на те дома, в которых они живут. Здесь наше влияние на ситуацию минимально. Поковырять скальпелем стену, провести анализ и сказать: «Вы молодцы. Вы не сумасшедшие». Относительно общего объема задач это — совсем немного. Остальное делают жители, и это очень классно.
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