В парадной дома на Лахтинской нашли редкую дореволюционную роспись. С восстановлением «настоящего открытия» помогут краеведы «Гэнгъ»

«Нашлась, наконец, в Петербурге нормальная дореволюционная роспись в парадной». Трафаретные вековые кувшинки были обнаружены в одном из домов по Лахтинской улице. Помогать с восстановлением «настоящего открытия» будут краеведы объединения «Гэнгъ» — как предполагают они, на работы потребуется около года.
Редкая дореволюционная роспись была обнаружена в парадной дома №3 по Лахтинской улице благодаря протечке — вода с крыши размыла стену до первого красочного слоя. Это заметила жительница дома Екатерина Викторова и поделилась находкой с соседкой Инной Дюковой.
Дюкова, обратившись за советом к участнику «Гэнгъ», блогеру и краеведу Алексею Шишкину, решила раскрыть рисунок и укрепить его — что уже сделано. Также Инна нарисовала эскиз, скопировав росписи.
«Нашлась, наконец, в Петербурге нормальная дореволюционная роспись в парадной. В СМИ частенько пишут о таком — но вот первый раз, когда действительно стоит присмотреться. Это точно не советская накатка валиком», — говорит участница объединения Ксения Сидорина.
По подсчетам участников объединения «Гэнгъ», на работы уйдет около года — при их непосредственном участии. Сейчас в восстановление росписей, как и в заботу о доме, «втягивают соседей», а сотрудников коммунальных служб просят не перекрашивать стены, чтобы дореволюционные редкости не были утрачены.
Напомним, новый сезон помывок краеведы объединения «Гэнгъ» начали в апреле. 100 тысяч рублей на проведение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев — по подсчетам участников ячейки, этого должно хватить на 7-8 акций.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев. Печь оказалась самой сложной — на неглазурованной модели было 11 слоев краски, под которой уже не получалось различить рельеф «павлиний глаз». Зато теперь можно — посмотрите, как она выглядит!
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