В парадной дома на Лахтинской нашли редкую дореволюционную роспись. С восстановлением «настоящего открытия» помогут краеведы «Гэнгъ»

Редкая дореволюционная роспись была обнаружена в парадной дома №3 по Лахтинской улице благодаря протечке — вода с крыши размыла стену до первого красочного слоя. Это заметила жительница дома Екатерина Викторова и поделилась находкой с соседкой Инной Дюковой.

Дюкова, обратившись за советом к участнику «Гэнгъ», блогеру и краеведу Алексею Шишкину, решила раскрыть рисунок и укрепить его — что уже сделано. Также Инна нарисовала эскиз, скопировав росписи.

«Нашлась, наконец, в Петербурге нормальная дореволюционная роспись в парадной. В СМИ частенько пишут о таком — но вот первый раз, когда действительно стоит присмотреться. Это точно не советская накатка валиком», — говорит участница объединения Ксения Сидорина.

По подсчетам участников объединения «Гэнгъ», на работы уйдет около года — при их непосредственном участии. Сейчас в восстановление росписей, как и в заботу о доме, «втягивают соседей», а сотрудников коммунальных служб просят не перекрашивать стены, чтобы дореволюционные редкости не были утрачены.