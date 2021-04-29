Петербуржцам могут начать платить за вакцинацию. Смольный разрабатывает программу поощрения

О том, что Смольный прорабатывает возможность введения дополнительной мотивации населения к вакцинации, «Фонтанке» подтвердили в комитете по здравоохранению Петербурга. Решение может быть принято уже в мае.

Ранее ряд регионов России объявили о запуске программ мотивации для жителей старшего возраста, главная задача которых — привлечь население к прохождению вакцинации. Так, пенсионеры Чукотки старше 60 лет получат единовременную разовую выплату в 2 тысячи рублей за сделанную прививку от коронавируса, пенсионеры Магаданской области — по 1 тысяче рублей. В Хабаровском крае привившимся накануне Пасхи будут дарить по 10 яиц от местного производителя.

27 апреля в Москве также стартовала программа поощрения пенсионеров к прохождению вакцинации. За прививку им начислят 1 тысячу призовых баллов, аналогичную тысяче рублей. Их можно использовать для оплаты товаров и услуг.

Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.